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Giriş Tarihi: 13.07.2026 15:22 Son Güncelleme: 13.07.2026 15:24

Kayseri'de kardeşini av tüfeğiyle canice öldürmüştü: O anların görüntüsü ortaya çıktı

Kayseri'de Oğuzhan Ü.’nün (36), tartıştığı ağabeyi Ömer Ü. (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Kayseri’de kardeşini av tüfeğiyle canice öldürmüştü: O anların görüntüsü ortaya çıktı
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'ndeki 2 katlı evin bahçesinde meydana geldi. Oğuzhan Ü. ile ağabeyi Ömer Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Ömer Ü., kardeşi Oğuzhan Ü.'yü av tüfeğiyle vurdu.


Oğuzhan Ü. (Sağda) Ömer Ü. (Solda)

KARDEŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Oğuzhan Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Oğuzhan Ü.'nün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ömer Ü.'nün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEHŞET ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, cinayet anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ömer Ü.'nün kardeşi Oğuzhan Ü.'ye av tüfeğiyle ateş açıp yere düşürdüğü, sonrasında üzerine üst üste ateş ettiği görüldü.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

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Kayseri'de kardeşini av tüfeğiyle canice öldürmüştü: O anların görüntüsü ortaya çıktı
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