Kayseri'de köpek faciası! 72 yaşındaki Mehmet Özberk hayatını kaybetti

Sarız İlçesi Gümüşali Mahallesi'nde dağdaki koyun sürücünün çoban köpekleri mahalleye inip Mustafa Özberk'in köpeklerine saldırdı. Mustafa Özberk, gelininin tüm uyarılarına rağmen köpeklerini kurtarmak için evden çıktı. Müdahale etmesiyle birlikte çoban köpekleri Mustafa Özberk'e saldırdı. Kimsenin müdahale edememesi üzerine komşular olay yerine traktör getirdi.

Köpekler traktörle kovalanarak Mustafa Özberk'ten uzaklaştırıldı. Kendisi de hayvancılık yapan Mustafa Özberk olay yerine hayatını kaybetti. Mahalle sakinlerini ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma sevk edildi. Mustafa Özberk'in cesedi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma koyun sürücünün sahibi ile çobanı gözaltına aldı.