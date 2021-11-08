Kayseri’de korkunç kaza! Yolcu otobüsü evin duvarına çarparak durdu: Ölü ve yaralılar var...

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki kamyonet çarpıştı. İçerisinde 21'i yolcu 3'ü personel 24 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.