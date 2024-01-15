Kayseri’de şehit aileleri şehitlikte buluştu

Şehitler için düzenlenen anma programına katılan şehit aileleri ve ve gaziler ellerindeki Türk bayraklarıyla Kartal Hava Şehitliği'ne yürüdü. Kahrolsun PKK ve şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atan kalabalık, şehit düşen 9 Mehmetçik için dua etti.

BU ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ DEĞİL TÜM TÜRKİYE'Yİ YAKTI

Anma programında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz; "Bu büyük acıyla yandık kavrulduk, Tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Bugün gün doğmadı, güneş doğmadı güzel vatanımın üstüne. Ateş düştüğü yeri değil Tüm Türkiye 'yi yaktı.Ordumuz ve güvenlik kuvvetlerimiz terörle her tür arazi ve hava şartlarında kanının son damlasına kadar mücadelesini devam ettirirken, bu mücadelenin diğer gereklilikleri ile de sonuna kadar mücadele edilmelidir" dedi.

MECLİSTE TERÖR SEVİCİ İSTEMİYORUZ

"Şehit Aileleri ve Gaziler olarak devletimizin, ordumuzun, askerimizin, polisimizin canımızla kanımızla her daim yanındayız" diyen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz; "Ne zaman Turkiye'de bir seçim olsa terör saldırıları artmakta milletimizin iradesi baskı korku ve şiddetle terörize edilmektedir.

Seçimlerin emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi içinde terörün siyasi uzantıları ile de yasal olarak mücadele edilmeli, milletimizin iradesinin zehirlenmesine mani olunmalıdır.

Şehitlerimize bir vefa borcunun olduğunu düşünüyorsanız eğer, samimiyseniz Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde terör örgütünü destekleyen terör sevici istemiyoruz.

Terörün bitmesini istiyor musunuz? Baş tutanın, başı kesilmedikce bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe bitmez. Siyasi uzantıları mecliste oldukça bu terör bitmez.

Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına el koymadıkça terör bitmez.

Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe terör bitmez. Terörist, terörist sempatizanlarının ve siyasi uzantılarının tüm sosyal güvenceleri iptal edilmedikçe terör bitmez. Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa terör bitmez. 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlere terör uzantısı partilerin katılmasına izin verilirse terör bitmez" diye konuştu.