Kayseri’de torbacı operasyonunda 22 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 95 ekip ve 197 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-8" operasyonu kapsamında 27 şüpheli yakalandı. Özel harekat polisleri ve narkotik köpeğinin desteğiyle zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ile 150 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli tutukanarak cezaevine gönderildi.