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Giriş Tarihi: 3.5.2025 20:10 Son Güncelleme: 3.5.2025 20:12

Kayseri'de torbacı operasyonunda 22 tutuklama

Kayseri'de torbacı adı verilen uyuşturucu madde satışlarına yönelik düzenlenme operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de torbacı operasyonunda 22 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 95 ekip ve 197 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-8" operasyonu kapsamında 27 şüpheli yakalandı. Özel harekat polisleri ve narkotik köpeğinin desteğiyle zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ile 150 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli tutukanarak cezaevine gönderildi.

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Kayseri'de torbacı operasyonunda 22 tutuklama
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