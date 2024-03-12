Kayseri’de yılanlar suç örgütüne operasyon; 22 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren ve kendilerine yılanlar gurubu adını vererek illegal bir yapılanma içerisine giren 22 kişi için düğmeye bastı.

Ekipler özel harekât destekli düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Silahlı eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe, 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere KOM şubeye götürüldü.