Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de yılanlar suç örgütüne operasyon; 22 gözaltı
Giriş Tarihi: 12.3.2024 13:18 Son Güncelleme: 12.3.2024 13:22

Kayseri’de yılanlar suç örgütüne operasyon; 22 gözaltı

Kayseri’de yılanlar grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik şafak operasyonu yapıldı.  Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 22 kişi gözaltını alındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de yılanlar suç örgütüne operasyon; 22 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren ve kendilerine yılanlar gurubu adını vererek illegal bir yapılanma içerisine giren 22 kişi için düğmeye bastı.

Ekipler özel harekât destekli düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Silahlı eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe, 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere KOM şubeye götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de yılanlar suç örgütüne operasyon; 22 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA