Kayseri’de zincirleme kaza: 1’i ağır 7 yaralı

Kaza, Kocasinan İlçesi Gömeç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nevşehir'den Tokat'a dönen üniversite öğrencilerini taşıyan 0 TY 828 plakalı yolcu otobüsü, beton karıştırma makinesi taşıyan kamyonetle çarpıştı. Kazanın ardından yol güvenliğini sağlamak isteyen Jandarma Astsubay G.A.'ya arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çöp konteyneri taşıyan 42 AHB 828 plakalı TIR'ın da karıştığı kazada 4'ü otobüsten, 2'si otomobilden ve jandarma astsubay olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri 7 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.