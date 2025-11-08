Kayseri’deki korkunç cinayet kameraya yansıdı: Katiline konum atmış!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta Osman T. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman T.'yi tüfekle yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.