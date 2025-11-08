Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'deki korkunç cinayet kameraya yansıdı: Katiline konum atmış!
Giriş Tarihi: 8.11.2025 15:21

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre ‘kız meselesi' yüzünden çıkan silahlı kavga çıktı. 1 kişinin vurularak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta Osman T. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman T.'yi tüfekle yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Öte yandan, Osman T.'nin bir süre önce sosyal medyada tartıştığı M.A.Y.'yi, konum atarak olayın olduğu yere çağırdığı öğrenildi. Osman T.'nin tüfekle vurulması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

