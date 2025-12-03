Kaza kavgası cinayetle bitti

İstanbul'da trafik kazasından sonra çıkan tartışmada kan aktı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 22 Kasım gecesi saat 04.15'te silahla vurularak ağır yaralanan Çağlar Turaloğlu, kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ulaştığı görgü tanığı C.B., "Burhan ve bir arkadaşımla alkol aldık. Burhan telefonda biri ile konuşmaya başladı ve küfürleşti. Olay yerine gittik, Burhan araçtan indi, bir kişiye ateş etti. Kaza nedeniyle maddi anlaşmazlık olmuş" dedi. Burhan P. de ifadesinde, Ferit isimli biriyle trafik kazası yaşadığını belirterek "Kazayla ilgili konuşurken karşı tarafın arkadaşı araya girip 'Ne uğraşıyorsun, avukata ver gitsin' dedi. Ben de öfkelendim, buluşmaya gittik, olay gerçekleşti" dedi. Gözaltına alınan Burhan P. ve arkadaşı Serdar Ö. adliyeye sevk edildi.