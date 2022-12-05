Kaza yapan İETT ile Tramvay kaza alanından kaldırıldı

Eyüpsultan Beledilesine bağlı Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim'den Cebeci'ye seyir halindeyken ışıklardan geçen İETT otobüsüne ortadan çarptı.
Meydana gelen kazada normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpışması sonucunda otobüs ikiye ayrılıp sürüklenmişti.
Saatler süren çalışmaların ardından ikiye bölünen İETT otobüsü iki parça halinde vinçlerle kaldırılıp taşınırken raydan çıkan tramvay ile vinç yardımı ile hatta oturtulup olay yerinden kaldırıldı.
Belediye ekipleri kaza bölgesini temizlerken trafiğin tekrar normale dönmesi için çalışmalar yapıldı.