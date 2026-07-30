Kaza yapan sürücü ölen arkadaşından şikâyetçi oldu

İstanbul Avcılar'da 7 ay önce arkadaşının yüksek hızla kullandığı araçla kaza geçirerek yaşamını yitiren Berkant Balcıoğlu'nun (27) ailesi ikinci bir şok yaşadı. Kaza yapan aracı Berkant Balcıoğlu'ndan satın alan sürücü M.T., kendisine arızalı araç sattığını öne sürdüğü ölen arkadaşı Berkant'tan şikâyetçi oldu. Geçen yıl aralık ayında meydana gelen kazada; bir süre önce arkadaşı Berkant Balcıoğlu'ndan satın aldığı araçla, cadde üzerinde yüksek hızda seyreden M.T. hatalı U dönüşü yapan bir kamyona çarptı.

Kazada M.T. yaralanırken, araçta bulunan Berkant Balcıoğlu ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından M.T., aracı arızalı şekilde kendisine sattığını iddia ettiği Berkant'tan şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Berkant'ın ailesi, adalet istediklerini söyledi. Berkant'ın ağabeyi Suat Balcıoğlu, "Kardeşim, aracı sattığı kişiyle kaza yaptı. Kazadan sonra şikâyetçi olduk. Kardeşimin kendisine ayıplı mal sattığını, yasadışı modifiye yaptığını ve arızalarını kendilerine söylenmediğini iddia etti. Araçta kusur yoktu. Kardeşim kaza anında kayıt yapmış. Aracın yüksek hızda olduğu görünüyor. Aslında bu bir kaza değil. Bile bile ölüme gitmek. Adalet istiyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör