Kazada can veren çocuğun yakınları sürücüyü öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlada geri manevra yapan kamyonun altında kalan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Çocuğun yakınlarının tabancayla yaraladığı kamyon sürücüsü de hastanede öldü. Şükrü Erdem (63) yönetimindeki 35 BNR 822 plakalı kamyon, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında geri manevra yaparken ailesiyle birlikte geldiği tarlada uyuyakalan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın fark etmeyip üzerinden geçti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm haberini alan çocuğun yakınları, kamyon sürücüsü Erdem'i tabancayla ağır yaraladı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücüyü vuran kişilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu belirleyen jandarma, zanlıları gözaltına aldı.