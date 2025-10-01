Kazada hayatını kaybeden Teğmen son yolcuğuna uğurlandı

Kıbrıs'ın Girne Değirmenlik Taş Ocakları mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Topçu Teğmen Ali Osman Bayram, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber memleketi Afyonkarahisar'a ulaştığında ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Bayram, için Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kılındı.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Kılınan cenaze namazının ardından genç Teğmenin Türk Bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konularak Afyonkarahisar'ın Merkeze bağlı Burhaniye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Vali Yardımcısı Bedir Devecinin yanı sıra Belediye Başkanı Burcu Köksal, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, siyasi partilerin İl Başkanları, askeri erkan, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ACILI ANNEYİ TESELLİ ETTİ

Cenaze törenine katılan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Bedir Deveci, kazada hayatını kaybeden Teğmen Ali Osman Bayram'ın annesi Serpil, babası Şaban Bayram'a başsağlığı dileklerinde bulundu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'da acılı anne Serpil Bayram'ın yanına giderek başsağlığı dileklerinde bulundu. Anne Serpil Bayram, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın omzuna başını koyarak uzun süre gözyaşı döktü. Başkan Köksal ise acılı anneyi teselli etmeye çalıştı. Öte yandan genç Teğmen Ali Osman Bayram'ın beraber görev yaptığı silah arkadaşları da Türk Bayrağına sarılı tabutunun önüne gelerek esas duruşta bekledi.