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Giriş Tarihi: 23.10.2023 12:00 Son Güncelleme: 23.10.2023 12:18

Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı

Kayseri’de otomobilin TIR’a arkadan çaptığı kazada araçta bulunan milli kickboksçu Buket Kaya hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı

Merkez Melikgazi İlçesi Kayseri-Malatya kara yolu Nalçik Bulvarı üzerinde seyreden R.Ö idaresindeki otomobil, K.Ö'nün kullandığı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpışma sonra otomobil orta refüje çıkarak durabilirken içerisinde bulunan 3 kişi ise ağır yaralandı. Vatandaşlardın ihbarı üzerine olay yerine 112 polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KAZADA MİLLİ SPORCU HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılardan M.T ve R.Ö ambulanslarla hastaneye kaldırılırken milli kick boksçu olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Buket Kaya'nın ise kazada hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kayseri Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz bünyesinde milli sporcumuz olan Buket Kaya'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı
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