Kazada şehit düşen astsubay memleketinde toprağa verildi

Kaza, önceki gün Ankara- Niğde otoyolu, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Barış U. Yönetimindeki 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 68 JAA 150 plakalı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olurken, minibüste bulunan Hışır Cihan da hayatını kaybetti.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazada şehit olan Özgür'ün cenazesi, Aksaray'da düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi. Daha sonra şehit Özgür'ün naaşı helallik alınmak üzere Hasanbeyli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi Ayşe, babası Muzaffer, kardeşi Esra, ağabeyi Mehmet Özgür ve yakınları gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen Özgür için Yeşilyurt Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Törene; Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muzaffer Özgür, sandalyede oturarak cenaze namazını kıldı. Şehit Özgür'ün cenazesi, Yeşilyurt Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.