Kazada vefat eden aynı aileden üç kişi toprağa verildi

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine gitmekte olan Zekeriya Ateş idaresindeki otomobil yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Taner Aydın idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan aynı aileden sürücü Zekeriya, eşi Gülcan ve çocuğu Emirhan Ateş ile diğer araçtaki sürücü Taner Aydın ve Aydın Aydın hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARININ KULAK RAHATSIZLIĞI İÇİN GİTTİKLERİ HASTANE DÖNÜŞÜ KAZADA VEFAT ETTİLER

Çocuklarının kulak rahatsızlığı için gittikleri hastane dönüşü akraba ziyaretlerinin ardından sisli yolda kaza geçirdiklerini söyleyen ailenin yakın komşusu Ferhat Demirci, "Çok acı bir olay ve bir aileden üç tane cenaze çıktı. Bizim köyümüzün kapı komşumuzun insanlarıdır. Anne, baba ve çocukları vefat etti. Evin en küçük çocuğu daha 12 yaşında hem yeni hem öksüz kaldı. Kazada hayatını kaybeden Veteriner Hekimlik okuyan diğer çocuk Emirhan Ateş'in kulak rahatsızlığı için Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel'in ağabeyine Samsun'a muayeneye gidiyorlar. Orada akraba ziyaretleri yapıyorlar. Geri dönüş yolunda yoğun sisten dolayı otomobilinin de hâkimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen araca kafa kafaya çarpışıyorlar. Bayram sonrası çok büyük bir acı yaşıyoruz" dedi.

GERİYE AİLEDEN TEK ÇOCUK KALDI

Kazada hayatını kaybeden Zekeriya, Gülcan ve çocukları Emirhan Ateş'ten geriye sadece 12 yaşındaki çocukları kaldı. Sürücülerden Zekeriya Ateş'in Ünye'de bulunan özel bir çimento şirketinde çalıştığı öğrenildi.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenazede hayatını kaybeden aile İnkur Mahallesi Kocatepe Camisinde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından baba, anne ve çocukları Kocatepe Aile Kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede aile yakınlarının ağıtları ve gözyaşları sel oldu.