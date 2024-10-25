Kazada yaralanan genç imam hayatını kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Çulhan Mahallesi Dalama-Yenipazar yolunda meydana gelen kazada Çavdar Mahallesi'nde cami imamı olduğu öğrenilen Veysi Yardımcı (32) idaresindeki 09 AKY 156 plakalı motosiklet ile A.N. (69) idaresindeki 09 Y 1991 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, elektrik direğine çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü Veysi Yardımcı yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından Yardımcı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yardımcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç imamın ani ölümü sevenleri ve ailesini yasa boğarken, otomobil sürücüsü A.N. gözaltına alındı.