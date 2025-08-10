Kazanç umuduyla servetini kaptırdı

Ankara Polatlı'da yaşayan 40 yaşındaki özel eğitim öğretmeni N.A., yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık çetesine 750 bin lira kaptırdı. Sosyal medyada gördüğü hisse senedi alımsatım reklamı sonrası WhatsApp grubuna dahil edilen N.A., uygulama üzerinden kazancının iki kat göründüğünü ancak parasını çekemediğini belirtti. İlk etapta 20 bin lira gönderirken, toplamda 750 bin lirayı dolandırıcılara aktardı. En son 400 bin lira daha istenince durumu fark edip emniyet ve savcılığa şikâyette bulundu. N.A., dolandırıcıların profesyonel olduğunu ve birçok kişinin mağdur edildiğini söyledi. Adli bilişim uzmanı İsa Altun ise sosyal medyada yayılan sponsorlu reklamlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.