Kazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis 8 yaralı

Kaza, Akıncı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. idaresindeki 34 LM 527 plakalı Seat marka otomobil, Niksar istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak yolun sol tarafındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 2 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine giden polis memurları Y.Y. ve S.E.'nin müdahale ettiği sırada ikinci bir kaza meydana geldi. K.K. yönetimindeki 55 VE 100 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek polis aracına çarptı. Kazada polis memurları, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 yolcu olmak üzere 5 kişi yaralandı. Her iki kazada toplam 8 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.