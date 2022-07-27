Kazlıçeşme Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmara Kazlıçeşme İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Türkiye'nin en kalabalık nüfusu olan İstanbul'da ulaşımda da çok sık aksaklıklara yaşanmıştır. Bu durumda şehrin ulaşımı için kara yolunun aksine farklı alternatifler de tercih edilmiştir. Raylı sistemler arasında en çok tercih edilen Marmaray, İstanbul'da ulaşımı büyük ölçüde sağlamaktadır. Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan bu ulaşım aracı, birçok farklı durağa da sahiptir. Kolay ulaşım sağlayan Marmaray'da toplamda 43 durak bulunur. Gebze- Halkalı tren hattı arasında yer alan Kazlıçeşme durağı, sıklıkla tercih edilmiştir. Bu hattı kullanmayan kişiler ise Kazlıçeşme Marmaray durağı nerede sorusuna cevap ararlar. Marmaray hattında yer alan Kazlıçeşme Marmaray durağı hakkında merak edilenler...

Kazlıçeşme Marmaray Durağı

Trafik nedeniyle ulaşımın oldukça zor olduğu İstanbul'da özellikle karşı yakaya geçmek isteyenlerin tercih edebileceği alternatifler vardır. Bu durumda Marmaray ile ulaşım son derece kolay olmuştur. Gebze ile Halkalı hattında faaliyet gösteren Marmaray ulaşım hattında toplam 43 durak bulunur. Her durak arası mesafe ise oldukça kısadır. 15 dakika aralıklarla seferi bulunan Marmaray hattının en önemli durakları arasında Kazlıçeşme durağı da vardır. Yenikapı ile Zeytinburnu arasında bulunan bu durak Gebze'den 32. Durak, Halkalı'dan ise 12. Duraktır.

Marmaray Kazlıçeşme İstasyonu Nerede?

İstanbul'da ulaşım denildiğinde akla gelen taşıtlardan birisi Marmaray'dır. İstanbul'un yoğun trafiğinden bir nebze olsun uzaklaşmak için Marmaray son derece popülerdir. 15 dakikada bir seferi olan bu ulaşım aracının kapasitesi de son derece büyüktür. Marmaray ile Gebze- Halkalı arasında toplam 43 durak vardır. Bu hatta yer alan Kazlıçeşme istasyonu sıklıkla tercih edilmiştir. Avrupa yakasındaki duraklardan birisinde bulunan Kazlıçeşme durağı, Abdi İpekçioğlu durağına son derece yakındır. Bu durak, sahil yolunun kuzeyinde inşa edilmiştir.

Kazlıçeşme Marmaray'a Nasıl Gidilir?

Marmaray istasyonu, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan popüler ulaşım araçlarından birisidir. Avrupa bölgesinde bulunan Kazlıçeşme durağı ise, en çok tercih edilen duraklardan birisidir. Kazlıçeşme durağından Halkalı yönüne ilk Marmaray saat 06:03 ve 06:11'de bu yönde en son Marmaray saat gece 00:11 'de hareket etmektedir. Kazlıçeşme'den Gebze yönüne ilk Marmaray ise 06:03 ve 06:11 iken, bu yönde son Marmaray ise 23:26'da kalkış yapmaktadır.