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Giriş Tarihi: 1.2.2023 16:41

Kedi düşmanına yakalama kararı

İstanbul Küçükçekmece'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme atarken görüntülenen Aytuğ Koyuncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Koyuncu dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık bugün karara itiraz etmişti.

DHA
Kedi düşmanına yakalama kararı

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak Perşembe günü tekme atan Aytuğ Koyuncu hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Koyuncu dün gözaltına alınmış, çıkarıldığı Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

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Kedi düşmanına yakalama kararı
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