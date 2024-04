Kehf Suresi Son 10 Ayeti Okunuşu - Kehf Suresi Son 10 Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kuran-ı Kerim, 114 sure ve 30 cüzden oluşur. Her bir sure farklı uzunlukta ayetlerden oluşur ve belirli bir konu veya tema etrafında toplanmıştır. En uzun sure olan Bakara Suresi 286 ayetten oluşurken, en kısa surelerden biri olan Kevser Suresi sadece 3 ayetten oluşur. Kuran'ın her bir suresi, özel bir isimle anılır ve belirli bir konuya veya olaya atıfta bulunur. Kehf Suresi son 10 ayeti okunuşu da farklı bir noktaya değinir. Kehf Suresi son 10 ayet Türkçe anlamı ve meali bu konunu değerli konulardandır.

Kehf Suresi Son 10 Ayeti Okunuşu

Kehf Suresi 110 ayetten oluşur. Sondan 10 ayetinin okunuşu inceleyecek olursak eğer bu ayetler 101- 110 arasına denk gelmektedir. Sırasıyla:

101. Ellezıne kanet a'yünühüm fı ğıtain an zikrı ve kanu la yestetıy'une sem'a

102. E fe hasibellezıne keferu ey yettehızu ıbadı min dunı evliya' inna a'tedna cehenneme lil kafirınenüzüla

103. Kul hel nünebbiüküm bil ahserıne a'mala

104. Ellezıne dalle sa'yühüm fil hayatid dünya ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune sun'a

105. Ülaikellezıne keferu bi ayati rabbihim ve likaihı fe habitat a'malühüm fe la nükıymü lehüm yevmel kıyameti vezna

106. Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu vettehazu ayatı ve rusülı hüzüve

107. İnnellezıne amenu ve amilus salihati kanet lehüm cennatül firdevsi nüzüla

108. Halidıne fıha la yebğune anha hıvela

109. Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabbi le nefidel bahru kable en tenfede kelimatü rabbi ve lev ci'na bi mislihı mededa

110. Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe men kane yercu likae rabbihı felya'mel amelen salihav ve la yüşrik bi ıbadeti rabbihı ehada

Kehf Suresi Arapça Yazılışı

Kehf Suresi Son 10 Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kehf suresinin sondan 10 ayetinin mealini ve anlamını biz insanlar için önemli şeylerden biridir. Bu ayetleri hem anlayıp hem hayatımızda uygulamamız gerekir. Ayetleri inceleyecek olursak:

101. Ve (dünyada iken) gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. (100-101)

102. O inkârcılar, beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkârcılar için bir konak olarak hazırladık!

103. De ki: "Size, iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?

104. Onlar, iyi yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir."

105. İşte onlar, rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların (dünyadaki) amellerine değer vermeyiz.

106.İnkâr etmeleri, âyetlerimi ve resullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir.

107. İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak firdevs cennetleri vardır.

108. Orada ebedî kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler.

109. De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilâve etseydik dahi rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi."

110. De ki: "Ben, yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilâhınızın, sadece bir ilâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve âhirete yararlı iş yapsın ve rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın."