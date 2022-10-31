Kelebek hastası Faris’e muhteşem operasyon

Bosna Hersekli 17 yaşındaki kelebek hastası Faris Nozic'in vücudunun büyük bölümü yaralarla kaplandı ve parmakları açılmaz hale geldi. Nozic, Şanlıurfa'da özel bir hastanede görevli Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Abdülkadir Calavul'la iletişime geçti. 10 kişilik ekibin yaptığı 3 saatlik muhteşem operasyonla parmakları açılan Nozic sağlığına kavuştu. Ayrıca ailenin talebi üzerine, kelebek hastalığı olan çocuklarda hastalıktan dolayı istenmeyen ve yapılmayan sünnet operasyonu da Nozic'e Op. Dr. Ali Suat Erkoç tarafından sağlıklı bir şekilde yapıldı. Faris Nozic, böylece bu hastalığa sahip olup sünnet olan ender çocuklardan biri olarak kayda geçti. Operasyonu gerçekleştiren Calavul, "Hastamızı, bir hafta içinde memleketine göndermeyi planlıyoruz" derken Nozic "Ellerimi yeniden kullanabileceğim için çok mutluyum" diye konuştu.