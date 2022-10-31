Haberler Yaşam Haberleri Kelebek hastası Faris’e muhteşem operasyon
Giriş Tarihi: 1.11.2022

Kelebek hastası Faris’e muhteşem operasyon

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kelebek hastası Faris’e muhteşem operasyon
Bosna Hersekli 17 yaşındaki kelebek hastası Faris Nozic'in vücudunun büyük bölümü yaralarla kaplandı ve parmakları açılmaz hale geldi. Nozic, Şanlıurfa'da özel bir hastanede görevli Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Abdülkadir Calavul'la iletişime geçti. 10 kişilik ekibin yaptığı 3 saatlik muhteşem operasyonla parmakları açılan Nozic sağlığına kavuştu. Ayrıca ailenin talebi üzerine, kelebek hastalığı olan çocuklarda hastalıktan dolayı istenmeyen ve yapılmayan sünnet operasyonu da Nozic'e Op. Dr. Ali Suat Erkoç tarafından sağlıklı bir şekilde yapıldı. Faris Nozic, böylece bu hastalığa sahip olup sünnet olan ender çocuklardan biri olarak kayda geçti. Operasyonu gerçekleştiren Calavul, "Hastamızı, bir hafta içinde memleketine göndermeyi planlıyoruz" derken Nozic "Ellerimi yeniden kullanabileceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! 'Bakire olduğumu söyledim ama...'
KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e devlet başvuru ekranı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: EGM ve Jandarma'dan suç duyurusu!
Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan'dan anlaşma kararı
FETÖ’nün firar rotası
Ünlü sanatçıya büyük şok! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
Özcan Alper'e 'Şebnem Korur Fincancı' tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber'de konuştu
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kadın askerlerin koğuş dansı tepki çekti
Son dakika: Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı! CHP’ye katılan o ismin PKK’ya destek paylaşımları ortaya çıktı
Gözde'nin iki kader günü
ARKADAŞINA GÖNDER
Kelebek hastası Faris’e muhteşem operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA