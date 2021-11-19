Kemal Güneş İrlanda’dan geldi ameliyatta öldü! Estetik faciası

3 çocuk babası Kemal Güneş, iddiaya göre saç ektirme, burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatları için İstanbul Şişli'deki bir tıp merkeziyle anlaştı. Saç ekimini yapan, geçen cumartesi günü ise saat 16.00 sıralarında yağ aldırma ameliyatına giren Güneş ameliyat sırasında fenalaştı ve kalbi durdu.
Ameliyat ekibinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Kemal Güneş, merkeze çağırılan bir ambulansla özel bir hastaneye götürülürken yolda kalbi yine durdu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Güneş'in ölümü üzerine polise bilgi verildi.
Ölüm olayının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Polis, ameliyata katıldıkları öne sürülen doktorlar A.M.U.,(38) S.C.(55) ve anestezi doktoru D.B'nin(48) de arasında bulunduğu 14 kişinin şüpheli ve tanık olarak ifadesini aldı.
İddiaya göre Kemal Güneş, saç ekiminden sonra diğer estetik ameliyatları olmak istememiş ancak tıp merkezinde ikna edilerek ameliyeta sokulmuştu. Güneş'e anestezi uyguladığı öne sürülen doktor D.B. emniyetteki ifadesinde, adının ameliyat listesinde yer almasına rağmen, kendisinin ameliyata girmediğini, hastayı görmediğini, o saatlerde tıp merkezinde bile olmadığını öne sürüdü.