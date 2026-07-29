Kendi sürdüğü araçta ölen arkadaşından şikayetçi oldu

Olay, geçtiğimiz aralık ayında Avcılar ilçesi Petrol Ofisi Caddesi'nde yaşandı. M.T., bir süre önce Berkant Balcıoğlu'ndan satın aldığı araçla Berkant ile birlikte cadde üzerinde yüksek hızda seyir halindeyken, hatalı U dönüşü yapan kamyona çarptı. Kazada M.T. yaralanırken, Berkant Balcıoğlu ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından devam eden dava sürecinde, Berkant Balcıoğlu'nun kaza anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı. Aracın yüksek hızda seyir ettiği görüntülerde, kaza anı da yer aldı.

'ARAÇ ARIZALIYDI' DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazada evlatlarını kaybeden Balcıoğlu ailesi şimdi de ikinci şoku yaşadı. M.T., aracı arızalı şekilde kendisine sattığını iddia ettiği Berkant'tan şikayetçi oldu. Berkant'ın abisi Suat Balcıoğlu ise aracın arızalı olmadığını, M.T.'nin ısrarla aracı satın almak istediğini ve hız sınırının 50 km/h olduğu yolda 179 km/h ile gittiğini söyleyerek tanıkların mahkemede şahitlik edeceklerini anlattı.

'ARAÇ KUSURLU DEĞİLDİ'

Berkant'ın abisi Suat Balcıoğlu, şunları söyledi: "Kardeşim aracı satın aldığında (M.T.) araca talip oldu. Israrla aracı satın almak istedi. Kardeşim de aracı sattı. Sonrasında kaza yaşandı. Kardeşim, aracı sattığı kişiyle beraber kaza yaptı. Kazadan sonra şikayetçi olduk. Şikayetten sonra ise kardeşimin kendisine ayıplı mal sattığını, yasadışı modifiye yaptığını ve arızalarını kendilerine söylemediğimizi iddia etti. Araç kusurlu değildi. Aracı satın aldığımızda ufak tefek arızalarını biz kendimiz yaptırmıştık. Tanıklarımız da var.

'BU KADAR HIZLI OLMASA DURABİLİRDİ'

Kardeşim kaza esnasında kayıt yapıyormuş. Kamyonun hatalı U dönüşü yaptığı, aracın yüksek hızda olduğu, her şey net bir şekilde görünüyor. Mahkemeye her şeyi sesli ve görüntülü olarak sunduk. Hız limitinin 50 km/h olduğu yolda 178-179 km/h hız yapıldığına dair bilirkişi raporu da var. Ama yine de buna da itiraz edildi. Aslında bu bir kaza değil. Bile bile ölüme gitmek. Eğer sürücü bu kadar hızlı olmasaydı durabilirdi. Adalet istiyorum. Yapılan hatanın cezasız kalmamasını istiyorum.

'ADALET İSTİYORUZ'

Baba Hasan Balcıoğlu ise şunları söyledi: "Oğlumuz hız meraklısı birisinin kurbanı oldu. Kendisini kurtardı, bizim oğlumuz gitti. Bize hiçbir şekilde gelmediler. Hiçbir özür dilenmedi. 'Böyle olmasını istemezdik' diyebilirlerdi. Üstüne şikayetçi oldular. Biz çok kötü olduk. Çok iyi bir şofördü. Hız tutkusu yoktu. Adalet istiyoruz. Olan bize oldu."