Kendini affettirmek için yolu pankartlarla donattı: “Ezel 35. bölüm 24. dakika 44. Saniye"

Yol kenarında uzanan pankartların üzerinde "Küçücük dünyamın kocaman hayali, seni çok seviyorum", "Özür dilerim beni affet sevgilim", "Hadi her şeyi boş verelim, kızımız Elisa'nın da mı hiç hatrı yok" gibi yazılar olduğu görüldü.