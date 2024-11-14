Kendini savcı ve polis olarak tanıtan şahıs kıskıvrak yakalandı: Tam 2 milyon TL dolandırmış!

Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde 8 Kasım, 9 Kasım ve 11 Kasım günü 4 ayrı kişiyi arayan K.A., kendisini savcı ve polis olarak tanıttı. Mağdurları telefonla arayıp kandırdıktan sonra adreslerinden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para alan K.A. daha sonra kayıplara karıştı.