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Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:51

Kendini savcı ve polis olarak tanıtan şahıs kıskıvrak yakalandı: Tam 2 milyon TL dolandırmış!

İzmir'in Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde 4 kişiyi telefonla arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak kandıran şüpheli, yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Şahsın mağdurları 2 milyon TL dolandırdığı bildirildi. İşte detaylar…

İHA
Kendini savcı ve polis olarak tanıtan şahıs kıskıvrak yakalandı: Tam 2 milyon TL dolandırmış!

Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde 8 Kasım, 9 Kasım ve 11 Kasım günü 4 ayrı kişiyi arayan K.A., kendisini savcı ve polis olarak tanıttı. Mağdurları telefonla arayıp kandırdıktan sonra adreslerinden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para alan K.A. daha sonra kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalışma başlatıldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekiplerince izi sürülen dolandırıcı K.A.'nın İzmir'den Muğla'ya kaçtığı belirlendi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yeri belirlenen K.A., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kendini savcı ve polis olarak tanıtan şahıs kıskıvrak yakalandı: Tam 2 milyon TL dolandırmış!
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