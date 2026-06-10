Kendisine bıçak çeken Nurettin Ateş’i kaldırım taşıyla öldürmüştü! Davada karar belli oldu

Olay, 22 Şubat 2025'te Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., sokakta yürüyen emekli Nurettin Ateş ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada Ateş, bıçakla A.K.'nin üzerine yürüdü. Yerden kaldırım taşı alan A.K., Ateş'in başına fırlattı.