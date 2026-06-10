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Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:34

Kendisine bıçak çeken Nurettin Ateş’i kaldırım taşıyla öldürmüştü! Davada karar belli oldu

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen olayda 63 yaşındaki Nurettin Ateş zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Ateş, A.K.’ye bıçak çekince karşılığında A.K. kaldırım taşıyla Ateş’e vurarak katletti. A.K., hakkında açılan davanın ilk duruşması gerçekleşirken karar belli oldu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kendisine bıçak çeken Nurettin Ateş’i kaldırım taşıyla öldürmüştü! Davada karar belli oldu
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Olay, 22 Şubat 2025'te Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., sokakta yürüyen emekli Nurettin Ateş ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada Ateş, bıçakla A.K.'nin üzerine yürüdü. Yerden kaldırım taşı alan A.K., Ateş'in başına fırlattı.

ATEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ateş'in yere yığıldığını gören A.K., kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, doktorların müdahalesine rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

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KARAR BELLİ OLDU

Polis tarafından gözaltına alınan A.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle dava açıldı. 2 Haziran'da görülen duruşmada hakim karşısına çıkan A.K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara itiraz eden Ateş ailesi, şüphelinin tutuklanmasını istedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #DEFNE

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Kendisine bıçak çeken Nurettin Ateş’i kaldırım taşıyla öldürmüştü! Davada karar belli oldu
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