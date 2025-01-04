Kendisini bıçaklayan husumetlisini öldürdü

Adana'da Mehmet Yılmaz, sokakta karşılaştığı husumetlisi Mahmut Ayta tarafından bıçaklandı. Yaralanan Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Ayta'yı başından vurarak öldürdü.

BIÇAKLANDI, BAŞINDAN VURDU

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056 Sokak'ta meydana geldi. Mahmut Ayta, husumetli olduğu Mehmet Yılmaz ile sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mahmut Ayta, Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bunun üzerine Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Ayta'yı başından vurup, kaçtı.

YARALI HALDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mahmut Ayta'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Yılmaz'ı olay yerine yakın bir sokakta yaralı olarak yakaladı. Yılmaz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.