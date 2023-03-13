Kendisini enkazdan kurtaran AFAD gönüllüsünün sürpriz ziyareti duygulandırdı

"BUNDAN SONRA KENDİSİYLE BİR AİLE OLDUK"

Hançer ile enkazda konuşmaya başladıklarından itibaren aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu vurgulayan Gültekin, şöyle devam etti: "Enkaza girdiğimizde uyumaması için sürekli kendisiyle konuştuk. Kurduğumuz iletişim beni çok etkiledi. Ayşegül ablamın dediği gibi bundan sonra kendisiyle bir aile olduk. Her ne kadar depremde vefat eden kızı Ebrar'ın yerini tutmasa da benim eşim de artık onun bir kızı. O da benimle ziyarete geldi. Eşim kızı, ben de oğlu olarak bundan sonra hayatımızı sürdürmeyi düşünüyoruz."

"BENİ ÇOK DUYGULANDIRDILAR"

Hançer de çok büyük bir sürprizle karşılaştığını kaydederek, şunları söyledi: "Çok mutluyum, gerçekten beni kurtaranlarla tanışmayı çok istiyordum. Beni çok duygulandırdılar. Keşke kızım da kurtulabilseydi, içim çok acıyor. Bir tane çocuğum vardı. Şimdi artık o da benim çocuğum, evladım. Bundan sonra Allah'ın bana verdiği ömür boyunca kendisiyle irtibatta olmak istiyorum. Ne olur, manevi açıdan bağlarımızı koparmayalım."