Kentsel dönüşüm anlaşmazlığında yıkılmadı: Evsizler binayı mesken tuttu

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartman, 4 yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edildi. Bina sakinlerinin kentsel dönüşüm konusunda anlaşmazlığa düşmesi sebebiyle yıkım kararı alınamadı. Bu sürede binayı evsizler mesken tutunca önlem amacıyla kapı ve zemindeki açık alanlar beton bloklarla kapatıldı. Binadan karot alabilmek için gelen görevliler ise zorunlu olarak küçük bir delik açıp içeri girdi. Bu delik zamanla evsizler tarafından genişletildi, farklı yerlerden giriş noktaları oluşturuldu. Binaya giren evsizler, daha sonra burada yaşamaya başladı.

"BİR AN ÖNCE YIKILSIN"

Sokakta iş yapan esnaf Kerim Ceylan, "Evsizler küçük deliği büyüttü. Sürekli binaya girip çıkıyorlar. 3-4 defa yangın çıkardılar, itfaiye geldi. Yıkılabilmesi için mahkeme sonucu bekleniyor. Bu binanın bütün mahalleye zararı var. Yıkılsın, bir an önce herkes rahat etsin." dedi.