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Giriş Tarihi: 22.3.2025 16:42 Son Güncelleme: 22.3.2025 19:19

Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çıkan yangın korkuttu

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Binada çıkan yangın tfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çıkan yangın korkuttu

Merkez Mahallesi Kasapoğlu Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın bodrum katında bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Evsizlerin veya madde bağımlılarının çıkardığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü.

İçeride bulunan eski koltuk takımı ve benzeri eşyalar alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Pencereleri sökülmüş binanın birinci katındaki bir evin yan balkon kapısının üzerinin battaniye ile kapalı olduğunu fark eden görevliler içeride birilerinin olabileceğinden şüphelenerek kontrol etti. 4 katlı binada inceleme yapan ekipler içeride kimsenin olmadığını belirledi.

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Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çıkan yangın korkuttu
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