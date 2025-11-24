Kepçenin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçe cadde üzerindeki alt yapı çalışmaları yaparken fırından ekmek almak için çıkan Okan Işık, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada çalışma yapan kepçe operatörü Erkan G. (37), geri manevra yaptığı sırada Işık'ı fark etmedi. Işık, kepçenin altında kaldı.