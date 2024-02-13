Keserli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Kemal Kaplan, tineri isteyince Serdar Ç. kendisine tepki gösterdi ve aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Serdar Ç., eline geçirdiği keserle Kemal Kaplan'a vururken, yanında bulunan Mustafa K.Ö. (43) ve Eray Ç. (44) de dayağa dahil oldu.