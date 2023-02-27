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Giriş Tarihi: 27.2.2023 21:35 Son Güncelleme: 27.2.2023 21:45

Kıbrıs Gazisi İbrahim Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'ın Aralık ilçesi Hasanhan köyünde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Kıbrıs Gazisi 69 yaşındaki İbrahim Akbulut’un Türk bayrağına sarılı naaşı, Hasanhan köyü mezarlığında toprağa verildi.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Kıbrıs Gazisi İbrahim Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Vali Vekili Abdulkadir Şahin,Aralık Kaymakamı Fatih Özcan, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, askeri yetkililer, Akbulut'un yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Kıbrıs Gazisi İbrahim Akbulut son yolculuğuna uğurlandı
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