Kıbrıs Gazisi İbrahim Karaçay ebediyete uğurlandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, Kıbrıs Gazisi İbrahim Karaçay son yolculuğuna dualarla uğurlandı.Delice Kaymakamı Tugay Cingirt, İmirli Köyü'nde düzenlenen askeri cenaze törenine katılarak Karaçay ailesine başsağlığı diledi. Törende, Gazi Karaçay'ın naaşı, askerî mangaların omuzlarında taşınarak köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze merasimine Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Tugay Cingirt, törende yaptığı konuşmada, "Vatanın birliği ve milletin bekası uğruna kahramanca görev yapan gazilerimiz, milletimizin onurudur. Aziz gazimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.