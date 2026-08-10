Kıbrıs Türk halkının mücadele çınarına devlet vedası! TMT’nin kurucularından Şemsi Erkman’la birlikte bir çağ kapandı

7 Ağustos'ta yaşamını yitiren Dr. Şemsi Kazım Erkman, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile çok sayıda siyasi isim ve sevenleri katıldı.

1929 yılında Baf'ta dünyaya gelen Erkman, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1958'de Lefkoşa'ya dönerek cerrah olarak görev yaptı. Hekimliği boyunca sadece mesleki başarısıyla değil, ihtiyaç sahibi hastalara sunduğu ücretsiz sağlık hizmetleriyle de toplumun hafızasında yer edindi.

Erkman, Kıbrıs Türk halkının en zorlu dönemlerinde siyasette de aktif sorumluluk üstlendi. Rauf Denktaş'ın adaya dönüşünün engellendiği süreçte Türk Cemaat Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Erkman, 1963 olayları sonrasında başlayan mücadele yıllarında önemli roller üstlendi. Geçici Türk Yönetimi'nde Eğitim ve Kültür Başkanlığı yaptı, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluş sürecinde görev aldı.

1976-1981 yılları arasında milletvekili olarak görev yapan Erkman, bakanlık ve Meclis Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu. Kıbrıs Türk siyasetinin kuruluş kuşağı içinde yer alan Erkman, kamu hayatındaki duruşu ve hizmetleriyle saygı duyulan isimlerden biri oldu. Siyasetin yanı sıra iş dünyasında da önemli yatırımlara imza atan Erkman, Universal Bank'ın kurucusu oldu. Üretim, sanayi ve gayrimenkul alanlarında yatırımlar yaptı; Kıbrıs'ta Pepsi'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Universal Bank, Erkman'ın cenaze töreni nedeniyle şubelerini kapatarak kurucusuna saygı gösterdi.

Törende konuşan kızı Çiğdem Erkman, babasının en büyük mirasının "onurlu bir yaşam" olduğunu söyledi. Erkman'ın beş çocuk yetiştirdiğini belirten Çiğdem Erkman, onun hem ailesi hem de toplumu için sorumluluk bilinciyle yaşayan bir isim olduğunu ifade etti. Başbakan Ünal Üstel, yayımladığı mesajda Erkman'ın Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde önemli bir yeri bulunduğunu vurguladı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de Erkman'ın, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ve kurumsallaşma sürecine katkı sunan değerli bir isim olduğunu belirtti.

Dr. Şemsi Kazım Erkman, İsmail Safa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Erkman'ın vefatıyla birlikte, Kıbrıs Türk halkının mücadele, kuruluş ve devletleşme yıllarına tanıklık eden bir kuşağın önemli temsilcilerinden biri daha hayata veda etti.