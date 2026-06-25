Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya! Ali Mahir Başarır detayı dikkat çekti

CHP'de 21 Mayıs'ta yargının verdiği 'mutlak butlan' kararıyla başlayan tarihi liderlik krizinin ardından, siyasetin gözü bugün TBMM'deki o karşılaşmaya çevrildi. Mahkeme kararıyla koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, krizin başlangıcından bu yana ilk kez eski milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde yan yana geldi.
MAHKEME KARARINDAN SONRA İLK TEMAS
CHP içerisinde genel başkanlık yetkileri ve kurultay meşruiyeti üzerinden yaşanan ayrışma her geçen gün derinleşirken, iki lider cenaze vesilesiyle de olsa aynı karede buluştu. 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna hukuken yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, haftalardır devam eden karşılıklı sert mesajların ardından meclis çatısı altında karşı karşıya geldi.
İKİ İSİM TOKALAŞTI
İki lideri bir araya getiren acı buluşma, hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen resmi cenaze töreninde gerçekleşti. Tören alanına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, kameraların ve milletvekillerinin pürdikkat kesildiği anlarda yan yana gelerek tokalaştı.
Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana |Video
ÖZEL İLE TOKALAŞTI! BAŞARIR'I GÖRMEZDEN GELDİ
Kemal Kılıçdaroğlu Orhan Sür'ün ailesine başsağlığı diledikten sonra ikilinin burada tokalaştıkları anlar kameralara yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu, burada kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile tokalaşmadı.