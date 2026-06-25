Haberler Yaşam Haberleri Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya! Ali Mahir Başarır detayı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:30 Son Güncelleme: 25.06.2026 11:38

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya! Ali Mahir Başarır detayı dikkat çekti

CHP'de son dönemde yaşanan liderlik tartışmalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez aynı törende bir araya geldi. İki isim, hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde tokalaştı. İkili tokaşırken, Kılıçdaroğlu'nun kendisine beddua eden Ali Mahir Başarır'ın elini sıkmadığı görüldü.

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya! Ali Mahir Başarır detayı dikkat çekti
  • ABONE OL

CHP'de 21 Mayıs'ta yargının verdiği 'mutlak butlan' kararıyla başlayan tarihi liderlik krizinin ardından, siyasetin gözü bugün TBMM'deki o karşılaşmaya çevrildi. Mahkeme kararıyla koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, krizin başlangıcından bu yana ilk kez eski milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde yan yana geldi.

MAHKEME KARARINDAN SONRA İLK TEMAS

CHP içerisinde genel başkanlık yetkileri ve kurultay meşruiyeti üzerinden yaşanan ayrışma her geçen gün derinleşirken, iki lider cenaze vesilesiyle de olsa aynı karede buluştu. 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna hukuken yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, haftalardır devam eden karşılıklı sert mesajların ardından meclis çatısı altında karşı karşıya geldi.

İKİ İSİM TOKALAŞTI

İki lideri bir araya getiren acı buluşma, hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen resmi cenaze töreninde gerçekleşti. Tören alanına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, kameraların ve milletvekillerinin pürdikkat kesildiği anlarda yan yana gelerek tokalaştı.

Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yan yana |Video

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ÖZEL İLE TOKALAŞTI! BAŞARIR'I GÖRMEZDEN GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu Orhan Sür'ün ailesine başsağlığı diledikten sonra ikilinin burada tokalaştıkları anlar kameralara yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu, burada kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile tokalaşmadı.

#ÖZGÜR ÖZEL #TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ #ALİ MAHİR BAŞARIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya! Ali Mahir Başarır detayı dikkat çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA