Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya! Ali Mahir Başarır detayı dikkat çekti

MAHKEME KARARINDAN SONRA İLK TEMAS

CHP içerisinde genel başkanlık yetkileri ve kurultay meşruiyeti üzerinden yaşanan ayrışma her geçen gün derinleşirken, iki lider cenaze vesilesiyle de olsa aynı karede buluştu. 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna hukuken yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, haftalardır devam eden karşılıklı sert mesajların ardından meclis çatısı altında karşı karşıya geldi.