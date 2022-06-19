Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkardığı Kader Başaran ile ilgili de gerçekler ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ödemiş'te, 'Çiftçi buluşması'nda kürsüye çıkardığı Fatma Doğan'ın söylemlerinin gerçek olmadığının ortaya çıkmasının ardından, bir başka konuşmacı olan Kader Başaran ile ilgili de gelişme yaşandı. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yokluk çektiğini ileri süren Kader Başaran'ın varlık içerisinde olduğunu tek tek yazdı.

AK Partili Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; '''CHP'nin yalanları' filminden ikinci bölüm! Yine halkın içinden alelade bir vatandaş gibi çıkardıkları Kader hanımın, aslında CHP Beydağ İlçe Başkanının eşiyle amca çocukları olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Yokluk içinde yaşadığını söyleyen Kader hanımın kendisine ya da ailesine ait lüks bir jeep aracı, yaylada yazlığı, kestaneliği, 1 traktörü, 1 adet kamyoneti, arazi ve bahçeleri, sanayide kereste dükkanı, 1 adet motosikleti, bir sürü hayvanı olduğu hatta oğlunun geçen hafta 4 bin TL bedelle K9 kurt köpeği cinsi köpeği satın aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Milletimizin gözünün içine baka baka bir kadına yalan söylettirmekten dahi çekinmemektedirler. CHP ne kadar algı yaparsa yapsın gerçekler er geç ortaya çıkmaktadır. Hiç şüphesiz milletimiz CHP'nin oyunlarına gelmeyecektir" dedi.