Haberler Yaşam Haberleri Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkardığı Kader Başaran ile ilgili de gerçekler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 19.6.2022 12:02 Son Güncelleme: 19.6.2022 12:16

Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkardığı Kader Başaran ile ilgili de gerçekler ortaya çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkardığı Kader Başaran ile ilgili de gerçekler ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ödemiş programında kürsüye çıkarıp yokluk içinde olduğunu belirten Kader Başaran’ın yazlığından lüks aracına, işyerinden bahçelerine kadar varlık içinde olduğunu belirten AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, ‘’Kader hanım aynı zamanda CHP Beydağ İlçe Başkanının akrabası. Yokluk içinde olduğunu söyledi ama çocuklarına geçen hafta 4 bin TL değerinde K9 köpeği almışlar. CHP ne kadar algı yaparsa yapsın gerçekler er geç ortaya çıkmaktadır’’ dedi.

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ödemiş'te, 'Çiftçi buluşması'nda kürsüye çıkardığı Fatma Doğan'ın söylemlerinin gerçek olmadığının ortaya çıkmasının ardından, bir başka konuşmacı olan Kader Başaran ile ilgili de gelişme yaşandı. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yokluk çektiğini ileri süren Kader Başaran'ın varlık içerisinde olduğunu tek tek yazdı.

AK Partili Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; '''CHP'nin yalanları' filminden ikinci bölüm! Yine halkın içinden alelade bir vatandaş gibi çıkardıkları Kader hanımın, aslında CHP Beydağ İlçe Başkanının eşiyle amca çocukları olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Yokluk içinde yaşadığını söyleyen Kader hanımın kendisine ya da ailesine ait lüks bir jeep aracı, yaylada yazlığı, kestaneliği, 1 traktörü, 1 adet kamyoneti, arazi ve bahçeleri, sanayide kereste dükkanı, 1 adet motosikleti, bir sürü hayvanı olduğu hatta oğlunun geçen hafta 4 bin TL bedelle K9 kurt köpeği cinsi köpeği satın aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Milletimizin gözünün içine baka baka bir kadına yalan söylettirmekten dahi çekinmemektedirler. CHP ne kadar algı yaparsa yapsın gerçekler er geç ortaya çıkmaktadır. Hiç şüphesiz milletimiz CHP'nin oyunlarına gelmeyecektir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TYT SORULARI 2022 yayınlandı mı, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? TYT soruları ve cevapları kitapçığı 2022: ÖSYM ile Matematik, Türkçe, Coğrafya soru cevap!
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu! 2022 Temmuzda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
YKS SINAV BAŞARI DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI: Kalem duası okunuşu! YKS, AYT, TYT ve sınavda başarı için okunacak dualar
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? YKS AYT oturumu ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkardığı Kader Başaran ile ilgili de gerçekler ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA