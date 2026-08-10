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Giriş Tarihi: 10.08.2026 17:42 Son Güncelleme: 10.08.2026 17:47

Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Ebulüle Mahallesi Mercidabık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş. idaresindeki 34 HYL 832 plakalı otomobil ile E.O.K. (21) yönetimindeki KD-085-B yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.O.K. ile araçlarda bulunan A.K. (40), O.E.K. (16) ve Ö.İ. (19) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaettin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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