Kilyos’ta panik: Kuru yük gemisi dev dalgalarda sürüklendi

Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan yola çıkan ve Rusya'ya giden Filikci - 3 isimli kuru yük gemisi Sarıyer Kumköy açıklarında fırtına nedeniyle dev dalgalarda sürüklendi. Yardım istemeyen kuru yük gemisini dalgalardan kurtulup yoluna devam etti.

Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 6 Şubat'ta yola çıkan ve Rusya'ya giden Filikci - 3 isimli kuru yük gemisi Sarıyer Kumköy açıklarında fırtına nedeniyle dev dalgalarda sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri geminin olduğu bölgeye sevk edildi. Fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalarla mücadele eden Filikçi-3 kuru yük gemisi Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemeden dalgalarla mücadele ettikten sonra kendi imkanları ile kurtulup güzergahına devam etti. Sahil Güvenlik ekipleri de geminin boğazdaki seyrini kontrol ederek gemi uzaklaşana kadar takip etti.