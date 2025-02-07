Kilyos’ta dev dalgaların sürüklediği kuru yük gemisi kurtarıldı

Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 6 Şubat'ta yola çıkan ve Rusya'ya giden Filikci-3 isimli kuru yük gemisi Sarıyer Kumköy açıklarında fırtınanın etkisiyle sürüklendi. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tedbiren kıyıda bekletilirken Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Filikci-3 isimli gemi saatler süren mücadelenin ardından dev dalgalardan kurtulurken Kurtarma-7 isimli römorkörün de desteğiyle Büyükdere Demirleme sahasına çekilerek demirletildi. Geminin dalgalarla boğuştuğu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.