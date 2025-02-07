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Giriş Tarihi: 7.2.2025 22:44

Kilyos'ta dev dalgaların sürüklediği kuru yük gemisi kurtarıldı

Sarıyer Kilyos açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, dev dalgalardan kurtarılarak Büyükdere Demirleme sahasına çekilerek demirletildi.

Kilyos’ta dev dalgaların sürüklediği kuru yük gemisi kurtarıldı
Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 6 Şubat'ta yola çıkan ve Rusya'ya giden Filikci-3 isimli kuru yük gemisi Sarıyer Kumköy açıklarında fırtınanın etkisiyle sürüklendi. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tedbiren kıyıda bekletilirken Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Filikci-3 isimli gemi saatler süren mücadelenin ardından dev dalgalardan kurtulurken Kurtarma-7 isimli römorkörün de desteğiyle Büyükdere Demirleme sahasına çekilerek demirletildi. Geminin dalgalarla boğuştuğu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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Kilyos'ta dev dalgaların sürüklediği kuru yük gemisi kurtarıldı
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