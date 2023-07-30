Kimya ve bilgisayar olimpiyatlarından 7 madalya

İsveç Lund'da 52 ülkenin katılımıyla düzenlenen 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları'nda Duru Özer altın, Bergüzer Yürüm gümüş ve Nehir Karatopcu bronz madalya kazandı. İsviçre Zürih'te 89 ülkenin katıldığı 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatları'nda Berkan Tarak dünya dördüncülüğü elde ederek altın madalya kazanırken Dilara Altundağ, Azra Şekercioğlu ve Mustafa Keskes gümüş madalya kazandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal "Verdiğimiz destekler madalya olarak geri dönüyor" dedi.Geçen yıl yine Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya alan Duru Özer (17) Kahramanmaraş'ta deprem felaketini yaşamasına karşın bu yıl da bilgisayar olimpiyatından altın madalyayla döndü. Duygularını SABAH'a anlatan Özer, "Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunda ben Antalya'da kamptaydım. Ailem Kahramanmaraş'taydı. Bir süre onlarla iletişim kuramayınca çok endişelendim. Depremden sonra tüm düzenim altüst oldu ama çalışmayı bırakmadım. Zor günler yaşadık ancak altın madalya kazandırmak bana iyi geldi. Gururluyum. Şimdi İzmir'de yaşıyoruz. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum" dedi.