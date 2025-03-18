Kınık Belediye Başkanı Bodur vale kapıyı açmadı diye yeni makam aracı almış!

31 Mart Yerel seçimlerinde CHP'li Sema Bodur, İzmir'in Kınık ilçesinden belediye başkanı seçildi. Görevi AK Partili Sadık Doğruer'den devralan Bodur, her fırsatta belediyenin mali yapısının bozuk olduğunu öne sürüp 'kasada para yok' açıklamasında bulundu.

4 MİLYON LİRAYA MAKAM ARACI ALDI

Aynı Bodur geçtiğimiz günlerde 4 milyon liraya yeni bir makam aracı satın aldı. 'Kasada para yok' diyen Bodur'un belediyeye 4 milyon lira değerinde lüks makam aracı alması kafa karıştırdı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Tepkiler üzerine önceki gün internet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Bodur, yeni makam aracı almasına bir etkinlik için gittiği otelde valenin bulunduğu aracın kapısını açmamasını gösterdi. Bodur açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir gün otelde bir organizasyon vardı, Başkanlar geldi, araçlar kapıya yanaştı, valeler geldi kapılarını açtı. Biz geldik, durduk, vale bizden tarafa bakmıyor bile. Şoför indi açmak için, ben zaten kendim açtım kapımı" dedi.

TİCARİ NEDENLERLE ALMIŞ...

Açıklamasına, "En lüks makam aracını aldık ama tamamen ticari nedenlerle aldık." diye devam eden Bodur: "Ben her şeyi yarın satacakmışım gibi düşünüyorum. Bir şey alırken, hesaplarken ihtiyaç olabilir diye düşünürüm. O gün araba almamız gerekiyordu, çok büyük bir kaza yaptık. Arkasından eşimin arabasını aldık, onunla da bir kaza daha yaptık. O zaman şoförü değiştirin diyeceksiniz, değiştirmem. Kazalardan dolayı tecrübe kazandı zaten." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana belediyede tasarruflu bir yönetim anlayışı sergilediğini iddia eden Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, eski makam aracının her tarafında güneş yanığı olduğunu hatırlatıp, "Ben geldiğimde bu aracın her yanı güneş yanığıydı, boyattık. Bir gün otelde bir organizasyon vardı, Başkanlar geldi, araçlar kapıya yanaştı, valeler geldi kapılarını açtı. Biz geldik, durduk, vale bizden tarafa bakmıyor bile. Şoför indi açmak için, ben zaten kendim açtım kapımı. O gün dedim ki, 'Burada şunu yaptın Sema. Sen bu aracı da değiştirebilirsin' dedim. Bir resmi araba ama kimin geldiği belli değil. Kimse o aracın içinde belediye başkanı olduğuna inanmadı. Bize niye yapmadılar dedim. Sema Başkan iyi giyinmek zorundasın, Kınık'ı iyi temsil etmek zorundasın, paran yoksa da misafiri iyi ağırlamak zorundasın, dedim. Ben geldiğimde oturacak koltuğumuz yoktu, iki tane mindere oturuyordum. Orası makam odası oldu. Kınık Belediye Başkanlığı makamı orası. Ben garibanı oynamak istemiyorum, güçlü bir Kınık'ı oynamak istiyorum. İnsanların kendine güvenmesini istiyorum, burası Kınık demesinler. Daha ne istiyorsun, biz ne istiyoruz? Biz kendimize geleceğiz, değerimizi bileceğiz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ MOLLA'DCAN TEPKİ

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un 'Valeler eski olduğu için bulunduğum aracın kapısını açmadı' açıklamasına AK Parti Cephesinden tepki geldi. AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Molla, "İlçemizin hanfendinin BU açıklaması ile gündeme gelmesi bizleri üzdü." diye konuştu.

BİZİM KAPIMIZI HİÇ VALE AÇMADI

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un 'eski' dediği makam aracının 2015 model olduğunu hatırlatan Molla: "Uzun yıllardan bu yana ilçe başkanlığı yapıyorum. Geçmiş dönem belediye başkanımız Sadık Doğruerle birçok etkinliğe birlikte katıldık. Gittiğimiz hiçbir etkinlikte bizim bulunduğumuz makam aracının kapısını valeler açmadı. Böyle bir olay yaşamadık. Bu acziyetten başka birşey değil. Hanfendinin özrü kabahatinden de beter. Neymiş 'arabanın boyasında güneş yanığı varmış vale kapıyı açmamış, hanımefendi de bundan utanç duymuş' Böyle bir savunma olmaz. Hanımefendi takıntılı, lüks peşinde olduğu için kötü bir açıklama yapmış" diye konuştu.

BİZ GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ HAYATA GEÇİRİLEN HİZMETLERLE ANILMAK İSTİYORUZ

Bergama'nın nüfusunun Kınık'ın üç katı olduğunu haırlatan Molla: "Bergama Belediyesinin makam araçları yanılmıyorsam 2011 model. İlçemizin böyle bir olayla gazete ve televizyonlarda gündeme gelmesi bizleri üzüyor. Geçmişte ilçemize başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir çok bakan gelip gitti. İlçemiz hep hayata geçirilen projelerle, vatandaşlara verilen kaliteli belediyecilik hizmeti ile gündeme geldi. Şimdi bu şekilde gündeme gelmesi çok üzücü."diye konuştu.