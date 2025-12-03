Haberler Yaşam Haberleri Kira Zammı belli oluyor! Aralık 2025 Kira Artış Oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 3.12.2025 01:00

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Aralık 2025'te kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, resmi artış oranının ne olacağını merak ediyor. Aralık 2025 kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl hesaplanır? İşte, tüm merak edilenler:

Kira sözleşmelerinde bir yıllık dönemi dolduranlar için zam dönemi geldi. Kira artış oranı, TÜFE 12 Aylık Ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Bugün açıklanacak olan Kasım ayı TÜFE verileri, kira artış oranı hesaplaması için kritik öneme sahip. Peki, bu ay kira zammı yüzde kaç olacak ve nasıl hesaplanacak?

ARALIK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Kira artış oranının hesaplanmasında kullanılan temel veri olan Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 Aylık Ortalaması, bugün (3 Aralık 2025 Çarşamba) saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Bu veri açıklandıktan geçerli olacak oran hesaplanabilecek.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.

Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.

KASIM AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı

Kasım ayı kira artış oranı %37,15 olarak belirlendi.

