Kiracı ve arkadaşları ev sahibini kar maskesi takıp sopalarla dövdü

Adana'da çilingir olan S.T. (47) evini kiraladığı O.B. (22) ve 5 arkadaşı tarafından soplarla darp edildi. 8 bin lirası da gasp edildiğini ileri süren ev sahibinin şikayeti üzerine saldırganlar gözaltına alındı. Kavganın ev sahibinin kiracını çıkarmak istemesi üzerine yaşanan tartışma yüzünden çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, 'yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.

KAR MASKESİ TAKTILAR

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 4 aylık kiracı olan O.B., ev sahibi S.T. tarafından evden çıkarılmak istendi. Kiracı O.B. evden çıkmak istemeyince S.T. ile tartıştı. Taraflar, vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Bir süre sonra O.B., 5 arkadaşını yanına alıp yüzlerine kar maskesi takıp ev S.T.'nin yanına gitti.

PARASINI ALDILAR İDDİASI

Yüzleri maskeli saldırganlar, ellerindeki sopalarla S.T.'yi darp edip iddiaya göre; 8 bin lirasını alıp kaçtı. Kavga anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken yaralanan S.T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şikayet üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, S.T.'yi darp eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS YAKALADI

Cep telefonu görüntülerinden şüphelilerin kaçtığı otomobilinin izini süren polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak aracın plakasını tespit etti. Ekipler, O.B.'yle birlikte olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından 'yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.