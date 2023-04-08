Kiracıya saldırıya 10 yıl hapis istemi

Olay, 1 Şubat 2021'de akşam saatlerinde Buca ilçesi Buca Koop Mahallesi'nde yaşandı. Organizasyon işiyle uğraşan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Senem Onat, pandemi döneminde işleri bozulunca kirayı geciktirdi. Ev sahibi Mehmet Çelik bu nedenle icra takibi başlattı. Ev sahibi Mehmet Çelik ile eşi Nezahat Çelik, gelinleri Dilan Çelik ve oğlu Azat Çelik, Senem Onat ile kira konusunu konuşmaya gitti. Çıkan tartışma sonunda Onat polise giderek şikayetçi oldu. Karakoldan çıkan Çelik ailesi, Senem Onat ile apartmanın önünde yeniden karşılaştı. Onat'ın önü Çelik ailesi tarafından kesildi.

BİZ AŞİRETİZ SENİ YAŞATMAYIZ

Senem Onat'a küfür ve hakaretlerde bulunduktan sonra "Biz aşiretiz. Seni yaşatmayız' denilerek ev sahipleri tarafından darp edildi. Onat'ın özellikle ameliyatlı göğsüne yumruk atılarak, 'Kalbine doğru vurun. Gebersin k.." diye küfürler savrulduğu öne sürüldü. Bu sırada Onat'ı evine bırakan arkadaşının arabasının camı da kırıldı, sürücü aynı kişiler tarafından darp edildi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Onat bir yandan kendini korumaya çalışırken, bu sırada cüzdanındaki 750 lira parası 'Bu tutarı da alıp borcun olan kiradan düşüyoruz' diyerek zorla alındı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Buca Polis Merkezi'ne 3 saat sonra yeniden giden Onat, bir daha şikayetçi oldu. Olay yerinde düşen ev sahibi Mehmet Çelik'e ait telefonu da polislere teslim etti.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddanamede, şüphelilerin Senem Onat'ı darp ederek kira borcundan kaynaklanan hukuki alacaklarını kadının cüzdanından 750 lira parayı zorla alarak tahsil ettikleri belirtildi. Şüphelilerin yağma suçunu işledikleri ve kamu davası açmak için yeterli şüphe oluştuğu vurgulandı. Azat Çelik ve eşi Dilan Çelik'in 'hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak' suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Azat-Dilan Çelik çifti önümüzdeki günlerde İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

YAĞMA SUÇUNDAN İDDANAME DÜZENLENDİ

Senem Onat'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya konu ile ilgili SABAH'a konuştu. Çetinkaya, "Müvekkilim Senem Onat, pandemi dönemindeki maddi sıkıntılardan dolayı kirasının ödeyememiş ve bunun üzerine ev sahibinin de aralarında olduğu 7 kişi müvekkilimi ''Biz aşiretiz, bu evden çıkacaksın, seni öldürürüz'' diyerek üzerindeki bir kısım parayı da almak suretiyle yağma eylemi gerçekleştirmişlerdir. Müvekkilime yönelik gerçekleştirilen bu eylemin cebindeki 750 TL'nin alınması nedeniyle de yağma suçunu oluşturduğunu ve şahısların 6 ile 10 yıl arasında yargılanması gerektiği yönünde şikayetlerimizi bildirip, iddianamenin basit bir kasten yaralama ve tehdit dışında olduğunu göstermek adına yoğun hukuki mücadele verdik. İlk incelemede kasten yaralama olarak görüş belirten savcılık kararından dönerek yağma suçlamasıyla iddianame düzenlemiştir ve İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştır" dedi.

HAKLARINI ANCAK YARGI YOLUYLA TALEP EDEBİLİRLER



Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, "Şüphelilerden sadece ikisi için iddianame hazırlanmıştır, diğer şahıslar yönünden ise dava açılmamıştır. Ancak yargılama sürecinde diğer kişilerin de suçlarının ortaya çıkacağını ve şahısların 6 ile 10 yıl arasında cezalandırılacağını ümit ediyoruz. Vatandaşların hukuki haklarını ancak ve ancak yargı yoluyla talep edebileceklerini unutmamak gerekir. Herkes kendi alacağını tahsil etmek amacıyla birilerini tehdit etmeye, paralarını zorla almaya kalkarsa bu ülkede yargıya güven kalmaz bu nedenle bu tarz eylemlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.