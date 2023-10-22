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Giriş Tarihi: 22.10.2023 10:05 Son Güncelleme: 22.10.2023 10:13

Kiraladıkları araçların lastik ve jantlarını eskileriyle değiştirdiler

İstanbul’da araç kiralama şirketlerinden araba kiralayıp lastik ve çelik jantlarını çalan hırsızlar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hırsızların yaklaşık 10 gün içinde 64 lastik ve jant çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin otomobillerin lastiklerini eski lastiklerle değiştirdikleri anlar kameralara yansırken, iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kiraladıkları araçların lastik ve jantlarını eskileriyle değiştirdiler

İstanbul'da polise başvuran araç kiralama şirketi yetkilileri, kiraladıkları otomobillerinin lastiklerinin değiştirilerek çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları soruşturmada kiralanan otomobillerin lastik ve jantlarının kötüleriyle değiştirilerek çalındığını tespit etti.

Bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Tespit edilen bir eve yapılan baskında şüpheliler Yunus A.(24) ile Berat B.(25) gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin 16 farklı araca ait 64 lastik ve jant çaldığı tespit edildi. Bu lastikler şüphelilerin deposunda ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kiraladıkları araçların lastik ve jantlarını eskileriyle değiştirdiler
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