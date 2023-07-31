Kiralık araç için cinayet işlediler

Adana'da 25 yaşındaki Bayram Akbaş, Samet Ataş (23), Ömercan Aslan (21) ile Bayram Y. (22), gezmek için ortaklaşa otomobil kiraladı. Bayram Akbaş, kiraladıkları araçla arkadaşlarından habersiz Mersin'e gitti. Diğer arkadaşları durumu öğrenince tartıştıkları Bayram Akbaş'ı silahla öldürdüler. Polis, zanlıları kiraladıkları otomobil içinde yakaladı. Sorguda suçu birbirinin üzerine atan şüphelilerden Samet Ataş ve Ömercan Aslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Bayram Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, 26 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden arkadaş Bayram Akbaş, Samet Ataş, Ömercan Aslan ile Bayram Y., bir süre önce gezmek için ortaklaşa otomobil kiraladı. Olay gecesi Akbaş, arkadaşlarına haber vermeden otomobili alarak Mersin'e gitti. Bu duruma sinirlenen Ataş ile Aslan, Akbaş'ı cep telefonuyla arayıp, buluşmak için sözleşti. Motosikletle olay yerine gelen 3 şüpheliden Ataş ile Aslan, çıkan tartışmada tabancalarla Akbaş'a ateş açtı. Göğüs, bacak ve ayağından vurulan Akbaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kiralık otomobili de alarak kaçtı. Akbaş kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi kiraladıkları otomobilin içinde otururken, olayda kullandıkları tabancalarla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ataş ile Aslan, sorgularında, birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet Ataş ve Ömercan Aslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Bayram Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.