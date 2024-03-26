Kiraya milyonlarca lira harcayan CHP’li belediye, kira yardımı yapacağını vadetti

"Alt gelir grubundaki vatandaşlar için sosyal konut projesi hayata geçireceğiz. Sosyal konut yapmak gerekiyor. Belediyemizin böyle bir çalışması var. Biz 'Yap-sat' tan ziyade 'Sosyal konutlar' yapalım, uygun kiralarla alt gelir grubundaki yurttaşlarımıza bunları verelim, diye düşünüyoruz" diyen CHP'li Vahap Seçer'in bu sözleri; madem böyle bir imkan var, belediye binasına neden milyonlarca lira harcadın sorusunu akla getirdi.

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan, 'Belediye binası da dahil çok sayıda yere kiralar ödüyor'

Soydan, 'Biz vaat etmiyor, yapıyoruz. Sosyal konutların yapılabileceğini Cumhur İttifakı ile Akdeniz ve Silifke İlçelerimizde gösterdik'

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlara ayırdığı payın, bütçesinin yüzde 2'si olduğunu belirterek, "Reklam panolarında dar gelirli vatandaşlara kira desteği, sosyal konut yapacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi kiradan kurtulamamış, kendi binası dahil olmak üzere çok sayıda yere kiralar ödüyor. Şuan Mersin'de bir algı belediyeciliği var. Biz vaat etmiyor, yapıyoruz. Sosyal konutların yapılabileceğini Cumhur İttifakı ile Akdeniz ve Silifke İlçelerimizde gösterdik. Cumhur İttifakının gücü ile kentimizin her bir köşesine hizmet götüreceğiz" dedi.

'KİRAYA VERİLEN PARALAR İLE BELEDİYE KAMPÜSÜ YAPILIRDI'

Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının yeni yerini de eleştiren Serdar Soydan, "Senelerdir atıl duran bir alışveriş merkezine yapılan masrafın belgeleri bizde var. Aynı paraya Orman Bölge Müdürlüğü kendine kampüs yaptı. Bir belediyenin kampüsü olması lazım. Vatandaş geldiğinde işini rahatlıkla yapsın, aracını park etsin. Haydi gidelim Çamlıbel'e nereye park edeceksiniz. Büyükşehir belediyesi güçlü bir belediye ama maalesef bir algı belediyeciliği var. Yerel yönetim, dar gelirli vatandaşının yanında olmalı. O reklam afişlerinde veya sosyal medyada gördüğünüz yardımlar bütçenin sadece yüzde 2'si. Ben eleştiri yapıyorum, eleştiri doğruyu getirir. Bana olsa, bende kabullenirim. Yöneticinin kibir ve egodan uzak olması lazım" diye konuştu.

'SOYSAL KONUTLARI BİZ YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ'

Serdar Soydan, göreve geldiklerinde ihtiyaç sahibi aileler için uygun fiyatlı ve ödeme kolaylığı ile 'Dirençli Şehir Mersin Konutları' projesini yapacaklarını belirterek. "Biz vaat etmiyor, yapıyoruz. Sosyal konutların yapılabileceğini Cumhur İttifakı ile Akdeniz ve Silifke İlçelerimizde gösterdik.Cumhur İttifakının gücü ile kentimizin her bir köşesine hizmet götüreceğiz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZA YENİ BİR YAŞAM KAPISI SUNACAĞIZ'

"Vatandaşlarımızın yeni bir yaşam kapısını aralamaları için çaba sarf edeceğiz" diyen Soydan, "Mersin ne yazık ki uzun yıllardan beri eski yapı stoğunun esiri olmuştur. Daha modern şartlarda vatandaşlarımızın ikamet etme ve yaşama hakkı olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu bilinçle belediyemiz vatandaşlarımızın sosyal bir ortamda daha huzurlu ve mutlu yaşayabilmesi için başta ihtiyaç sahibi ailelerimiz için sosyal konut hamlesiyle vatandaşlara uygun fiyatlı konutlar sağlamak için tüm girişimleri başlatacaktır" şeklinde konuştu.